Al jaren vragen fans om een nieuwe Bully en ook gaan er al jaren geruchten dat de game in ontwikkeling geweest zou zijn. Nu duikt er weer een nieuw gerucht op en dat is afkomstig van ene Tez2 op de GTA Forums, die aangeeft dat Bully 2 in ontwikkeling was bij Rockstar Games. De ontwikkeling is in 2017 echter stopgezet, zodat Rockstar zich kon gaan richten op het afronden van Red Dead Redemption 2.

Ook heeft Rockstar toen de ontwikkeling van Grand Theft Auto VI opgevoerd, die op dat moment in pre-productie was. Hierdoor is Bully 2 in de ijskast komen te liggen en het is nog maar de vraag of er alsnog wat mee gedaan gaat worden. Dit bericht krijgt overigens ondersteuning van Rockstar insider Yan2295 op Reddit, wat het ietwat meer geloofwaardig maakt. Bovendien is dat niet de eerste keer, zo konden we vorig jaar ook al melden dat Bully 2 op een gegeven moment in ontwikkeling is geweest.

Het ziet er echter niet naar uit dat Rockstar hier op korte termijn wat mee gaat doen. Momenteel werken ze aan de next-gen versie van Grand Theft Auto V, de online updates voor die game en Red Dead Online en het meest logische zou zijn om ondertussen ook te werken aan het zesde deel in de GTA-franchise. Maar zoals altijd geldt ook nu weer: neem het met een korreltje zout.