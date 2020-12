Het is vandaag oudjaarsdag en dus is het vooral aftellen naar het nieuwe jaar. Activision en Treyarch beginnen 2021 in ieder geval goed met een dubbel XP weekend in Call of Duty: Black Ops Cold War en Call of Duty: Warzone. Dit maakte Treyarch bekend op Twitter.

De actie start vanavond al, om 19:00 uur om precies te zijn. Het dubbel XP weekend loopt vervolgens door tot aanstaande maandag, 4 januari, ook om 19:00 uur.

Eerder deze week voegde Treyarch al een nieuwe modus toe aan de multiplayer van Call of Duty: Black Ops Cold War, namelijk 3v3 Gunfight Snipers Only. Meer details over die betreffende playlist update check je hier.