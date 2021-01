In oktober werd bekendgemaakt dat er een nieuwe Resident Evil-film in aantocht is, die als een reboot gezien moet worden. De opnames begonnen halverwege die maand en ondanks de huidige situatie in de wereld – ook de filmindustrie ondervindt immers hinder van de coronapandemie – is het filmen bijzonder snel gebeurd.

Sony Pictures heeft namelijk via Twitter aangekondigd dat de opnames voor de aankomende Resident Evil-film zijn afgerond. Het filmen heeft al met al dus slechts iets meer dan twee maanden geduurd, vrij rap dus. De film staat momenteel gepland voor een release op 9 september 2021.

De Britse regisseur Johannes Roberts, die in het verleden al diverse horrorfilms regisseerde, is verantwoordelijk voor de nieuwe Resident Evil-verfilming. De cast bestaat onder andere uit Kaya Scodelario (Maze Runner) die Claire Redfield speelt, Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) die te zien zal zijn als Jill Valentine en Robbie Amell (Upload) die de rol van Chris Redfield vertolkt. Verder is Tom Hopper (The Umbrella Academy) te zien als Albert Wesker, Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) als Leon Kennedy en Neal McDonough (Yellowstone) als William Birkin.