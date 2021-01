Respawn Entertainment heeft het maar druk. Terwijl de ontwikkelaar nog altijd bezig is met de ondersteuning van de gratis Battle Royale-game Apex Legends, zijn er nog meer projecten gaande bij de studio. Zo bevestigde EA na eerdere geruchten dat er van Star Wars Jedi: Fallen Order een echte franchise gemaakt wordt en daarnaast sprak Respawn Entertainment al eens over een mysterieus project.

Wat dat project precies is, werd helaas niet duidelijk. Een vacature op de website van Respawn Entertainment heeft nu in ieder geval wel een kleine hint gegeven over één van de projecten van de studio. Het betrof een vacature voor de functie van Generalist Software Engineer, waarbij de omschrijving erg interessant was. Die gaf namelijk aan dat er gezocht werd naar iemand die zich bij een klein, nieuw team zou voegen om een geheel nieuw IP te ontwikkelen.

Concreter dan dat wordt het echter niet en dus is het op dit moment nog onduidelijk wat voor soort game Respawn Entertainment precies in ontwikkeling heeft. Wij zijn in ieder geval erg benieuwd waar de ontwikkelaar na onder meer Titanfall, Apex Legends en Star Wars Jedi: Fallen Order mee gaat komen.