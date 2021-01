Heb je ooit al eens in de vervelende situatie gezeten dat je een game aanschaft, om dan te ontdekken dat die specifieke game een tijdje later deel uitmaakt van de PS Plus line-up? Wel als dat je deze maand is overkomen met ‘Maneater’, de zogenaamde ‘ShaRkPG’ die vorig jaar uitkwam, dan heeft Sony goed nieuws: je krijgt in dat geval mogelijk je geld van die game teruggestort.

Dit is toch wel uniek te noemen, want normaal gezien geeft Sony geen refunds in dergelijke situaties. Het is momenteel ook enkel toepasbaar op deze specifieke game en niet op andere PS Plus titels. De refunds werden opgemerkt via Reddit en krijgen de volgende melding mee:

‘As a subscriber of PlayStation Plus, we will refund the purchase price of this product to your PlayStation Store Wallet as this is a PlayStation Plus monthly game. This will not affect your ability to play the game as we have not removed the game from your library.’

Een mooi nieuwjaarscadeautje dus, maar dit doet uiteraard de vraag oproepen of dit in de toekomst ook zo zal zijn voor andere games. Sony zelf heeft hierover nog geen statement gegeven, dus momenteel is het nog even afwachten wat er zal gebeuren. Ook is het nog niet geheel duidelijk hoelang je aanschaf van Maneater geleden mag zijn om in aanmerking te komen voor een refund.