Terwijl we momenteel uitkijken naar de release van NieR: Replicant: ver.1.22474487139…, is er achter de schermen al heel wat te doen rond een volgend project. Makers Yoko Taro en Yosuke Saito bevestigden namelijk in een recente livestream dat ze momenteel samen twee nieuwe titels aan het maken zijn.

Vreemd genoeg is Yosuke Saito allerminst enthousiast over één van die titels. Het zou hier gaan om een soort game waarvan hij had gezworen dat hij die nooit zou maken. Na veel overtuiging van Yoko Taro is hij dan echter toch mee aan boord geklommen van het project. De game is inmiddels al een jaar in ontwikkeling en grappig genoeg heeft hij nog steeds wat twijfels. Het klinkt heel mysterieus, maar tegelijk ook enorm intrigerend, zeker als je weet dat het hier om een game van het gestoord genie Yoko Taro gaat.

Gelukkig is Yosuke Saito wél enthousiast over een tweede project waar het duo momenteel aan werkt. Ook hier krijgen we geen specifieke details, maar deze game zou kennelijk eerst op de planning staan. We houden jullie alleszins op de hoogte van meer nieuws in de toekomst.