Respawn heeft ons al meermaals getrakteerd op enkele kortfilms waarbij de verschillende “Legends” uit Apex Legends centraal staan. Deze “Stories from the Outlands” geven telkens wat lore en achtergrond bij de personages en worden dan ook gesmaakt door de fans. Om het voorbije jaar goed af te sluiten, werd dan ook een nieuwe aflevering gepost, genaamd “Fight Night”.

“Fight Night” vertelt het verhaal van Pathfinder voordat hij deelnam aan de games. Blijkt dat onze favoriete robot wel degelijk over verschillende talenten beschikt, want we treffen hem initieel aan als een ober op restaurant. Daarnaast maken we ook kennis met een zekere Victor Maldera, die op jacht gaat naar Nox, beter bekend als Caustic.

Je kan de volledige video hieronder bekijken.