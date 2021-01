Heb je in Cyberpunk 2077 wel eens omhoog gekeken in Night City? Dan is het je misschien opgevallen dat er rails te zien zijn. Nu blijkt dat Night City een heus monorail systeem heeft, inclusief een station. Dit systeem wordt in de game echter niet gebruikt.

Op Reddit werd de onderstaande clip geplaatst, die het monorail systeem en het station laat zien. Het is duidelijk dat het station nooit helemaal is afgemaakt, maar tegelijkertijd heeft CD Projekt RED er wel echt werk in gestoken. Zo kan V de deuren van het station zelf openen. Dit lijkt te suggereren dat de ontwikkelaar ooit wel het idee had om een volledig functionerend monorail systeem in Cyberpunk 2077 te implementeren.

De grote vraag is nu dan natuurlijk waarom dit uiteindelijk niet het geval is in de game. Het kan zijn dat het idee is geschrapt gedurende de ontwikkeling en dat de rails en het station er op deze manier in gelaten zijn. Of zou het monorail systeem wellicht met een toekomstige uitbreiding geïntroduceerd kunnen worden? De tijd zal het leren.