Enkele dagen geleden liet Team Ninja weten dat de NioH-serie voor onbepaalde tijd met rust gelaten wordt en dat we voorlopig dus geen nieuwe game in de reeks gaan zien. Dat betekent echter niet dat Team Ninja het rustig aan gaat doen. Sterker nog: we kunnen in 2021 veel verwachten van de Japanse ontwikkelaar.

In gesprek met 4Gamer blikte Fumihiko Yasuda, het hoofd van Team Ninja, alvast vooruit op 2021. Hij gaf in dit interview aan dat eerst de release van de NioH Collection voor de PlayStation 5 gepland staat. Deze collectie bevat remasters van beide NioH-games en komt in februari uit. Volgens Yasuda kunnen we vervolgens “meerdere aankondigingen” van nieuwe games van Team Ninja verwachten in 2021.

“In February, we will release Nioh 2 Remastered: Complete Edition and The Nioh Collection—[the latter] containing everything from the Nioh series—for the PlayStation 5. I hope this can be an opportunity for people who had and had not played them to see how Nioh plays like on a new generation console.

We are also preparing multiple announcements of new titles from Team Ninja in 2021, so please look forward to them!”