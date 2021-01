Hitman III zal, als alles volgens planning verloopt, de eerste echt grote release van 2021 zijn. De game van IO Interactive komt later deze maand uit en nu is er nieuwe gameplay van het spel verschenen.

Game Informer heeft namelijk de onderstaande video gepubliceerd. Hierin worden de eerste vijf minuten van Hitman III getoond. In het eerste level van de game is Agent 47 in Dubai. Zijn missie speelt zich af in de hoogste wolkenkrabber ter wereld en dat levert indrukwekkende plaatjes op. Check de beelden hieronder.

Hitman III komt op 20 januari uit voor onder andere de PlayStation 5 en PlayStation 4.