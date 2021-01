Na een lange periode vol problemen, is de verfilming van Uncharted nu toch echt op komst. Ruim twee maanden geleden werd bekend dat de opnames zijn afgerond en eigenlijk staat nu niets de release nog in de weg, zo lijkt het.

Om het begin van 2021 te vieren, zijn er via het officiële Twitteraccount van de film vier nieuwe afbeeldingen vrijgegeven, die je hieronder kunt bekijken. In de afbeeldingen zien we onder meer een standbeeld, kaarten en iets dat op een artefact lijkt. Er zijn helaas geen karakters te zien, maar hopelijk krijgen we daar in de komende maanden meer beelden van te zien.

De verfilming van Uncharted is, als alles volgens plan verloopt, vanaf 16 juli te zien in de bioscoop.