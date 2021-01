De Japanse studio Level-5 kwam onlangs met leuk nieuws naar buiten, want baas Akihiro Hino kondigde in een interview aan dat de studio momenteel werkt aan een onaangekondigd nieuw project. Welk project dan vraagt u? Wel, dat kon Hino-san uiteraard niet zeggen.

Weinig informatie om nu al echt enthousiast over te worden dus, maar Hino-san verzekert de fans wel dat dit nieuwe project iets is om echt naar uit te kijken. Het gaat hier dus om een ander project dan hun online mecha-game Megaton Musashi, dat normaal deze zomer in Japan zou moeten verschijnen. Level-5 maakte in het verleden vooral veel mobiele games, maar was ook verantwoordelijk voor games zoals Dragon Quest VIII en Ni No Kuni: Wrath of the White Witch.

We houden jullie alleszins op de hoogte van alle updates.