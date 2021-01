De release van Hitman III komt erg dichtbij en zal een hele hoop nieuws met zich meebrengen. Fans krijgen namelijk niet enkel een nieuwe game in de franchise, maar ook deel I en II uit deze trilogie zullen veranderingen ondergaan. Hitman III omvat namelijk ook de voorbije delen in één bundel én voegt ook nog eens wat visuele verbeteringen aan deze games toe.

Als je nu denkt dat al die nieuwe content een gigantische hoop plaats zal innemen op je harde schijf, dan hebben we zelfs nog wat goed nieuws. Het gehele pakket van alle games samen zal namelijk slechts 100GB groot zijn. In een recent interview bracht ontwikkelaar IO Interactive ons dit heugelijke nieuws.

“We have managed to get the size of the game down significantly. All three games with all content will take up around 100GB. Biggest wins are because of data management and file structures and how we deliver the game so we could remove duplicate data. We also use newer and better compression for textures – that helps too.”

“We upgraded the engine with screenspace reflections. Best thing? It’s backwards compatible with the previous two games in the trilogy and lots of surfaces has been upgraded.”