Ontwikkelaar Turtle Rock Studios legt in een “Our Vision” video uit dat Back 4 Blood meer dan een moderne Left 4 Dead is. Uiteraard wordt er gebruik gemaakt van nieuwe technologie om audiovisueel indruk te maken, maar daar blijft het niet bij. In Left 4 Dead proberen de personages de uitbraak te overleven, terwijl in Back 4 Blood de personages dat al een jaar doen. Ze zijn ervaren, sommige zijn immuun voor het virus en dankzij hun zelfvertrouwen worden ze Cleaners genoemd.

Je trekt er dus op uit om zelf de aanval op te zoeken en zo gebieden weer veilig te maken. Je bent daarvoor beter uitgerust en beschikt over sterkere wapens. De zombies in Back 4 Blood worden de Ridden genoemd en een aantal variaties komen je vast bekend voor. Retches kotsen je onder en ontploffen, net zoals de Boomers in Left 4 Dead. Echter krijg je ook met enorme vijanden te maken, zoals de Bruisers die met een goed gemikte klap op de grond heel je team de lucht in doet vliegen.

Het grootste verschil is echter de toevoeging van kaarten. Zo passen corrupte kaarten de gameplay aan. Er kan mist worden toegevoegd of juist minder verlichting, zodat je gezichtsveld beperkt wordt. Spelers beschikken zelf echter ook over kaarten. Zo heb je kaarten voor meer gezondheid of uithoudingsvermogen. Tot slot laat de studio weten dat ze game ook na release blijven ondersteunen en dat spelers hun eigen content kunnen maken en delen. Overigens kun je op de site meer Back 4 Blood gameplay zien.