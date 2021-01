God of War maakte enkele jaren geleden trots de overstap van de Griekse naar de Noorse mythologie. Een berekend risico, met een prachtgame als resultaat. Het spel ligt ondertussen al lange tijd in de winkelrekken en gamers beginnen steeds creatiever te worden in de manieren waarop ze met Kratos en zijn gezellen omgaan.

Neem bijvoorbeeld YouTuber Speclizer, die er met een mod in geslaagd is om de game in first person te beleven. Je kijkt met andere ogen letterlijk door de ogen van Kratos en zelfs die van andere personages. De onderstaande video toont hoe dit er ongeveer uitziet. Zeker de moeite waard om je even in onder te dompelen. Enjoy!

Let wel op: de video bevat mogelijk spoilers!