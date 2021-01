Af en toe duiken er sappige anekdotes op in interviews en dan zijn wij er uiteraard als de kippen bij om hier verslag van uit te brengen. In een gesprek met Game Informer vertelde voormalig omgevingsartiest Joe Sanabria dat hij meer dan een decennium geleden nog bijna in een Egyptische gevangenis belandde. De man was samen met enkele collega’s van Rockstar Games naar het Noord-Afrikaanse land afgereisd. Ze wilden er inspiratie opdoen voor Agent, de spionagetitel die toen nog niét verzwolgen was door de ontwikkelingshel waar het spel nog altijd niet uit ontsnapt is.

Sanabria en co namen meer dan 12.000 foto’s… en kwamen zo op de radar van de Egyptische autoriteiten terecht. Ze werden onder huisarrest geplaatst en dreigden zelfs in de gevangenis te belanden. De lokale politie verdacht de ontwikkelaars er namelijk van dat ze een pornofilm aan het maken waren, een feit dat strafbaar is in Egypte. Na heel wat gepalaver met de Amerikaanse ambassade in Caïro raakte de zaak uitgeklaard en konden Sanabria en zijn collega’s veilig het land verlaten. Of hoe je toch het één en ander kan beleven als je een videogame in elkaar aan het steken bent.

Voor het volledige verhaal verwijzen we jullie graag door naar GameInformer. Van Agent zelf – een game die Rockstar ooit met de nodige bombast aankondigde – is er overigens nog steeds geen spoor…