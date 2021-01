Elk jaar deelt de Japanse ontwikkelaar GenDesign een virtuele nieuwjaarskaart en daarop is telkens iets te zien van het nieuwe project. Deze ontwikkelaar bestaat uit verschillende personen die eerder bij Sony als Team ICO werkten aan ICO, Shadow of the Colossus en The Last Guardian. De studio bestaat al sinds 2014, maar we zitten nog altijd te wachten op hun eerste game.

Ook dit jaar heeft de ontwikkelaar weer een nieuwe nieuwjaarskaart gedeeld met wederom een afbeelding van naar het schijnt hun nieuwe project. De game wordt gefinancierd door Epic Games en zodoende bestaat de verwachting dat de titel naar pc komt, maar de consoles zullen vast niet overgeslagen worden. Veel zegt de afbeelding niet over hun nieuwe game, maar het is weer een kleine hint.

Krijgen we later dit jaar dan eindelijk meer te horen? Laten we het hopen.