Epic Games is vooral bekend van Fortnite, maar ze houden zich natuurlijk ook volop bezig met de Epic Store en de Unreal Engine. Het gaat het bedrijf voor de wind, zo halen ze jaarlijks enorm veel omzet uit de eerstgenoemde free-to-play game en dat zorgt blijkbaar ook voor uitbreiding. Die uitbreiding zien we terug in de aanschaf van een compleet winkelcentrum dat het bedrijf wil laten ombouwen tot een heuse campus.

Het gaat om het Cary Towne Center in North Carolina dat nogal een grote oppervlakte kent. Dat biedt ruimte genoeg voor kantoren en ruimtes voor recreatie. Ook is het oog op de toekomst gericht om nog meer groei van het bedrijf te kunnen huisvesten, zo laat de ontwikkelaar weten. De plannen verkeren in een vroege fase en momenteel is men aan het onderzoeken hoe het pand het beste ingezet kan worden. Tegen eind 2024 moet het in gebruik genomen worden.