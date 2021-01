Vorig jaar lieten we weten dat de PlayStation 4 Pro mogelijk niet langer in productie is, dit omdat de console al langere tijd ‘out of stock’ is in de PlayStation Direct Store. Na een nieuwe check blijkt de console nog altijd niet verkrijgbaar te zijn en nu melden Japanse retailers dat Sony de productie van meerdere PlayStation 4 modellen gaat stopzetten.

De volgende modellen zullen niet langer geproduceerd worden, dus de schaarste zal toenemen als het om deze types gaat.

PS4 500GB Glacier White

PS4 1TB Jet Black

PS4 1TB Glacier White

PS4 2TB Jet Black

PS4 Pro 1TB Glacier White

Over de reguliere PlayStation 4 Pro wordt echter niets gemeld, dus dat blijft een wat vreemd verhaal. Voor de bovenstaande modellen geldt dat als Japanse retailers melden dat de productie stopgezet wordt dat het alleen voor dat land kan zijn, maar ook voor de rest van de wereld. Dat is momenteel nog wat onduidelijk.

Mocht je nog een specifiek model willen bemachtigen – als die al überhaupt verkrijgbaar is in Europa – dan raden we je aan dat snel te doen voordat ze ook hier niet meer te verkrijgen zijn.