We zitten officieel in het jaar 2021 en we hopen natuurlijk dat we de aankomende 52 weken weer een aantal prachtige games voorgeschoteld gaan krijgen. Apex Legends van Respawn Entertainment trapt in ieder geval het nieuwe jaar af met een tijdelijk evenement – Fight Night – wat vanaf vandaag beschikbaar is.

Naast de gebruikelijke reeks aan cosmetische collectibles en andere beloningen, voegt dit evenement ook een nieuwe modus toe: ‘Airdrop Escalation Takeover’, die verloopt zoals een klassieke Battle Royale, maar veel meer supply drops heeft gedurende de match. Deze modus zal overigens géén aparte playlist krijgen, maar zal tijdelijk de ‘Play Apex’ modus overnemen.

Ten slotte is er nog de ‘Pathfinder Takeover’, die een enorme arena plaatst in Olympus. In deze arena kun je echter niet vechten met vuurwapens, maar moet je juist je vuisten laten gelden, met natuurlijk de nodige loot als beloning.

Benieuwd wat er nog meer te doen is tijdens Fight Night? Bekijk dan de trailer hieronder.