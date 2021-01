Het is de eerste dinsdag van de maand en dat kan maar een ding betekenen: nieuwe PlayStation Plus games. De drie titels werden vorige week al onthuld en we mogen zeker niet klagen, gezien het drie interessante games zijn.

De line-up voor januari 2021 is nu live in de PlayStation Store, waardoor je ze kosteloos – mits je abonnee bent – kunt downloaden naar je PlayStation 4 en 5. Ook kun je ze in de webstore vinden en voor Maneater (PS5) kan je hier terecht, voor GreedFall (PS4) hier en voor Shadow of the Tomb Raider (PS4) hier.

Deze games zijn allemaal beschikbaar om te downloaden tot en met maandag 1 februari 2021.