Epic Games heeft al een voorproefje gegeven van wat er mogelijk is met Unreal Engine 5, maar het gros van de titels die in ontwikkeling is voor de PlayStation 5 en Xbox Series X draait nog op Unreal Engine 4. Welke next-gen games hier gebruik van zullen maken wordt getoond in een nieuwe video.

De video toont onder andere Sackboy: A Big Adventure en The Pathless. Deze PS5-titels zijn al verkrijgbaar. Er komen echter ook games voorbij die nog uit moeten komen, die ook gemaakt zijn met Unreal Engine 4. Dit zijn onder andere Destruction All-Stars en Returnal. Welke games er nog meer op stapel staan kan je hieronder checken.