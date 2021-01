De eerste officiële week van het jaar 2021 zit er bijna op en vanzelfsprekend hebben we hier op PSX-Sense dan weer een overzicht met alle releases in de PlayStation Store. Deze week was natuurlijk erg rustig, zo aan het begin van het nieuwe jaar. Toch zijn er nog wat games uitgekomen, net zoals een demo. Hieronder alles op een rijtje.

PS5 Games

Outbreak: Lost Hope – €14,99

PS4 Games

Iris.Fall – €19,99

Blacksmith of the Sand Kingdom – €19,99

Arcade Archives Rod Land – €6,99

ACA NEOGEO THE KING OF FIGHTERS 2001 – €6,99

PS4/PS5 Games

Madden NFL 21 Superstar Edition – €89,99

The King of Fighters XIV Ultimate Edition – €39,99

Demo’s