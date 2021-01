IO Interactive legt op dit moment de laatste hand aan hun nieuwste game – Hitman III – en zal daarna verder gaan met Project 007, wat gebaseerd is op de wereld van James Bond. Er waren echter tijden dat het er allemaal niet zo rooskleurig uitzag voor de Hitman franchise, zo laat CEO Hakan Abrak weten in gesprek met GameInformer.

Toenmalig uitgever Square Enix verloor namelijk het vertrouwen in de franchise na enorm lage verkoopaantallen, wat volgens Abrak ook deels te danken was aan het releasen van een aantal kleinere episodes, wat het geval was met de 2016 reboot van de iconische reeks. Uiteindelijk heeft het gebrek aan vertrouwen de Japanse uitgever annex ontwikkelaar doen besluiten om de rechten van Hitman af te staan aan IO Interactive en de wegen met de Deense ontwikkelaar te scheiden.

“It was called a Trojan Horse strategy, just get people in and if they like it, they will upgrade. Maybe we’ll get a whole lot bigger volumes in the start and hopefully we can convert these people if they like the game. That was the strategy. The skepticism and, ‘What is this?’ and ‘Is this early access from a big publisher?’ and what not, it ended up being historically low sales – a historically low start. And over time, even our publisher – and owner – back then lost faith.”