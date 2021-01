Cyberpunk 2077 is van zichzelf een vrij lange game, maar in eerste instantie zou de nieuwe creatie van CD Projekt RED nog veel uitgebreider zijn. Dit blijkt uit een bericht van een van de ontwikkelaars dat op GameFAQS wordt gedeeld, die een boekje opendoet over wat er achter de schermen zoal gebeurd is.

Een van de zaken is dat de Poolse studio flink in de content gesneden heeft, zodat de release in 2020 gehaald werd. Het gevolg is dat verschillende beloofde content en features niet in de game zitten, maar dat zal op termijn alsnog aan de game toegevoegd worden.

Er is dermate veel content weggelaten dat CD Projekt RED daarmee tot juni later dit jaar genoeg achter de hand heeft om de game verder uit te breiden. Hieronder vallen zoal nieuwe quests, maar mogelijk ook gloednieuwe gameplay features. Of dat ook betekent dat het oppervlakkige ‘Wanted’-systeem uitbreiding gaat zien is afwachten.

Volgens degene die deze informatie deelt zou het systeem veel uitgebreider en dieper zijn met de politie, maar vanwege tijdgebrek hebben ze alle systemen niet goed genoeg kunnen laten werken en dus was weglaten de betere optie. En dat geldt nog voor tig andere zaken.

Interessant is ook dat Keanu Reeves niet de eerste keuze was voor de rol van Johnny Silverhand, maar dat het personage nóg gekker en cooler was qua persoonlijkheid. Aanvankelijk werd ook overwogen om de stem van Silverhand in te laten spreken door Cilian Murphy.

Niets van dit alles is echter officieel bevestigd, dus neem het met een korreltje zout. Wel is het zeker dat we deze maand de eerste downloadbare content mogen verwachten, zoals je vorige week al kon lezen hier op PSX-Sense. Verder schijnt CD Projekt RED nu voor een No Man’s Sky aanpak te willen gaan, met een grote ‘comeback’ in juni later dit jaar.