Arc System Works heeft al een flink aantal personages bekendgemaakt die aanwezig zullen zijn in Gealty Gear – Strive -. De lijst is echter nog niet compleet en daarom is de volgende vechter aangekondigd.

Het gaat om een oude bekende, namelijk Anji Mito. Dit personage is al in meerdere delen van de serie voorbij gekomen, waaronder Guilty Gear XX en Xrd – Revelator -. Er is ook een video van deze vechter verschenen, die wat gameplay laat zien. Deze video kan je hieronder bekijken.