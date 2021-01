Devolver Digital, uitgever van indie games zoals Hotline Miami en het brein achter de meest ludieke E3 persconferenties, heeft nog maar liefst vijf onaangekondigde games in de pijplijn zitten, zo laat de uitgever weten via een bericht op Twitter. Geheel naar de stijl van de uitgever vraagt men naar welke nog-naamloze Devolver Digital games we het meeste uitkijken, zonder daarbij namen te noemen.

Eén van de geruchten is, is dat de eerste game van de nieuwbakken studio Beans daartussen zit. Die studio is opgericht door ex-Ubisoft ontwikkelaars Gabriela Salvatore en Dean Evans, dus dat is mogelijk een interessante.

Naast deze vijf vage games heeft Devolver Digital al zes andere games op de planning staan voor het komende jaar, waaronder Shadow Warrior 3, Weird West en Boomerang X. Mocht de uitgever uit Texas één of meerdere games onthullen, dan lees je dat natuurlijk terug op PSX-Sense.