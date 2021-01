Wat een prachtige release had moeten zijn is vervallen in een hoop ellende bij ontwikkelaar CD Projekt RED. Cyberpunk 2077 draait voor geen meter op oudere platformen, veel beloofde features en content zijn afwezig en consumenten vragen massaal een terugbetaling aan. De ontwikkelaar heeft meermaals aangegeven alles recht te gaan zetten, maar hier gaat wat tijd overheen.

In de tussentijd is het ook mogelijk geworden om een terugbetaling via de PlayStation Store te krijgen, waar Sony de zeer drastische maatregel bij nam om de game zelfs uit de Store te halen. Een anonieme ontwikkelaar heeft hier nu wat over gedeeld en het blijkt dat Sony ‘furieus’ was over de hoge mate van terugbetalingsverzoeken.

Met name Sony Japan zou ‘bijzonder woedend’ zijn geweest over de situatie. Dit komt mede doordat CD Projekt RED Sony, maar ook Microsoft, beloofd had dat de slechte performance van de game tussen de gold master en de daadwerkelijke release gefixt zou worden. Iets wat niet is gebeurd.

Sony en de ontwikkelaar hebben inmiddels rond de tafel gezeten en daar is het honoreren van terugbetalingen als resultaat uit voortgekomen. Dat is dan iets, maar bij de studio in Polen ziet het er niet goed uit. Zo zou er een leegloop van mensen kunnen ontstaan in de komende maanden en ook het moreel van de ontwikkelaars is nog nooit zo laag geweest.

Bovendien zouden de eerste grote updates om de performance te fixen pas midden maart uitkomen en niet eerder, ondanks dat de topmensen dat bij CD Projekt RED hebben aangegeven. Net zoals ons eerdere bericht over de weggelaten content, geldt ook hier dat dit niet officieel bevestigd is en dat je dit met een korrel zout moet nemen.