Terwijl ik inmiddels Little Nightmares II gespeeld heb, blijf ik ongeduldig naar die aankomende nachtmerrie uitkijken. Er blijkt echter meer te zijn om op te wachten. Section 9 is een nieuwe ontwikkelaar, die is opgericht door voormalige medewerkers van Tarsier Studios. De appel blijkt niet ver van de boom te vallen, want de Zweden werken in Malmö aan een sci-fi action adventure.

Waar Little Nightmares overduidelijk nog door Tim Burton zijn stijl geïnspireerd is, kijkt Section 9 meer naar de film Alien van Ridley Scott. Verwacht echter geen monsters uit het brein van H.R. Giger, maar eerder afgrijselijke mutanten die zo een rol in Dead Space hadden kunnen spelen. Daarnaast zijn er ook robots om je het leven zuur te maken.

We zijn er nogal vroeg bij, want de game heeft nog geen titel, laat staan een releasedatum. Echter blijft ontwikkelaar Section 9 interessante clips op hun Twitter-kanaal delen die we jullie uiteraard niet willen onthouden. Ben je eenmaal uitgekeken, dan kun je nog onze “De games van 2021: Little Nightmares II” bekijken zodat je er op 21 februari helemaal klaar voor bent.