De Aziatische tak van Sony Interactive Entertainment heeft een reorganisatie achter de rug en dat heeft er onder andere voor gezorgd dat er een nieuw hoofdkantoor is bijgekomen. Deze staat in Singapore.

Sony heeft de Aziatische markt in tweeën gesplitst: Asia East en Asia West. Het hoofdkantoor van de eerste regio staat in Hong Kong en focust zich op zijn eigen land, Zuid Korea en Taiwan. Asia West staat dus in Singapore en richt zich op zijn eigen land, Maleisië en de Filipijnen. Het is de bedoeling dat hiermee het PlayStation merk nog meer zal groeien in die regio.