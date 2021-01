En dit blijkt een geheime cheat code input te zijn die uitmuntend tot z’n recht komt bij gamers met weinig tijd. Deze laat je namelijk direct naar het laatste en ‘echte’ einde teleporteren.

Yoko Taro, de director en het meesterbrein achter NieR Automata, liet al voor de release van de game weten dat er meerdere geheimen verstopt zitten in de game. Aan de fans liet hij de taak om deze te ontdekken. In de eerste paar maanden werden er al heel wat blootgelegd, maar Taro liet weten dat er nog één raadsel onopgemerkt was gebleven. En deze is ondertussen gevonden door Twitteraar Lance McDonald, die we onder andere kennen van mods binnen de Souls community zoals de 60 fps versie van Bloodborne.

De onderstaande video laat zien wat hij precies doet om deze sprong binnen de game te maken. Hoe hij er überhaupt op komt om precies die knoppencombinatie te doen en specifiek op die plek? Volgens eigen zeggen was het een resultaat van ‘honderden uren van reverse engineering’. Wat dat ook moge betekenen…