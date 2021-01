Vanaf volgende maand kun je aan de slag met de nieuwste game in de Ys franchise: Monstrum Nox. Het is tegenwoordig niet meer een vast gegeven dat er voor de release een demo verschijnt, maar af en toe hebben we nog wel eens geluk.

Nippon Ichi Software, oftewel NIS, heeft deze week een demo uitgebracht die te downloaden is vanuit de PlayStation Store. Na de download van zo’n 5GB kun je aan de slag met de exploratie van de mysterieuze stad Balduq. Of je de save data van de demo kunt meenemen naar de volledige game werd niet bekendgemaakt.