In december ging de grote januari sale in de PlayStation Store al van start en deze duurt nog tot later deze maand. Met ontzettend veel games en extra content in de sale, zit er voor iedereen ongetwijfeld wat leuks tussen en het goede nieuws is dat er nu nog meer titels zijn toegevoegd.

Daarmee kan je van nog meer mooie deals profiteren en dat is mogelijk tot 20 januari 2021. Helaas is het ietwat lastig om precies te volgen wat de nieuwe toevoegingen zijn, maar titels die in ieder geval aan de sale zijn toegevoegd, zijn WRC 9, Mortal Shell, Yakuza: Kiwami 2, A Plague Tale: Innocence en Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning.

Voor het complete overzicht in de PlayStation Store kan je hier terecht.