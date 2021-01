Heb jij het goede voornemen om je meubels te vervangen, maar heb je geen idee of je nieuwe PlayStation 5 en/of Xbox Series X gaat passen? Geen zorgen, want IKEA heeft daar een vrij vernuftige oplossing voor bedacht.

Via de onderstaande afbeelding kun je namelijk zien dat de Zweedse woongigant een aantal kartonnen cut-outs heeft gemaakt, die precies afgestemd zijn op de werkelijke afmetingen van de consoles. Zo kun je dus makkelijk zien of het stuk apparatuur zal passen in je nieuwe kast of tv-meubel.

Of deze cut-outs ook in Nederland en België verschijnen, is voor nu nog even onduidelijk, gezien de winkels wegens de huidige lockdown nog gesloten zijn. Desalniettemin zijn het toch handige hulpstukken. Slimme jongens, daar bij IKEA!