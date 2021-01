Gamers die in het bezit zijn van een PlayStation Now abonnement kunnen weer met nieuwe games aan de slag. Sony heeft namelijk zes titels aan de service toegevoegd.

De maand januari staat vooral in het teken van BioShock. Het eerste en tweede deel, alsook BioShock Infinite: The Complete Edition zijn aan PlayStation Now toegevoegd. Er zijn ook een tweetal strategietitels en een arcade-racer te spelen via de service. De volledige lijst is als volgt:

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite: The Complete Edition

Frostpunk

Surviving Mars

The Crew 2

Voor The Crew 2 geldt dat deze zes maanden te spelen zal zijn via PlayStation Now. De overige titels zijn permanent toegevoegd.