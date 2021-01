Assassin’s Creed: Valhalla is nog maar enkele maanden onder ons en er wordt inmiddels al gespeculeerd over wat de langlopende franchise in de toekomst te bieden zal hebben. We weten wel al zeker dat Assassin’s Creed: Valhalla in 2021 uitgebreid zal worden met allerlei DLC-uitbreidingen, maar wat er daarna zal gebeuren… Het internet zit echter niet stil en intussen duiken de eerste geruchten op over een nieuwe Assassin’s Creed titel.

Volgens een recente opmerking van een Franse YouTuber op Twitter, zou er momenteel achter de schermen van Ubisoft Sofia gewerkt worden aan een nieuwe game in de franchise. Ubisoft Sofia was eerder al verantwoordelijk voor de AC Origins DLC “The Curse of the Pharaohs” en “AC: Rogue”. Dit zijn vooral kleinere projecten dus, maar misschien zal de studio nu een groter project onder handen nemen.

Dit nieuwe project zou tijdens het eerste kwartaal van 2022 uitkomen. Dit klinkt enigszins realistisch, want het lijkt erop dat Ubisoft momenteel telkens een hiaat van anderhalf tot twee jaar neemt tussen verschillende games in hun franchises. Aan de andere kant is een release tijdens Q1 wat vreemd, aangezien we AC-titels meestal later in het jaar mogen verwelkomen. Uiteraard is dit allemaal nog niet officieel aangekondigd, dus voorlopig is het afwachten geblazen.