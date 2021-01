Heb je onlangs de Staatsloterij gewonnen of een goede slag geslagen op de beurs? Dan wil jij misschien wel je centjes investeren in een ‘Golden Rock’ PlayStation 5 van de handen van Caviar. Zo krijgt Truly Exquisite er opeens een heuse concurrent bij.

De dames en heren bij Caviar zullen jouw PlayStation 5 bedekken met ongeveer 20 kilogram aan 18-karaats goud. Ook de DualSense controller blijft niet onberoerd, met een aankleding van krokodillenleer en gouden inleg.

Wat dit geintje moet kosten? Dat is helaas niet bekend, gezien je de prijs moet aanvragen via de website. Het is mogelijk om zelf een design aan te vragen en dat is maar goed ook, want het eigen design is nou niet bepaald mooi te noemen.

Kijk hieronder en oordeel zelf.