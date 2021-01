Eerder lieten we al weten dat Sony mogelijk de productie van de PS4 Pro had stopgezet. Gisteren dook het bericht op dat verschillende retailers het nieuws deelden dat bepaalde modellen niet meer geleverd zouden worden. Het was even wachten op een officiële bevestiging, maar die heeft Sony nu ook gegeven.

Sony Japan is inderdaad gestopt met de productie van alle PlayStation 4 modellen op een na. Het enige model dat in productie blijft is de standaard PS4 Slim van 500GB. Alle andere modellen zullen dus niet langer gemaakt worden, dus ook de PS4 Pro niet.

Of dit enkel voor Japan geldt of wereldwijd, is niet duidelijk. Maar gezien de PS4 Pro al enige tijd niet bij PlayStation Direct te bestellen valt, is het aannemelijk dat Sony de stop op productie voor alle markten heeft ingezet. Dit betekent niet dat de console gelijk niet meer verkrijgbaar is, wel zal het aanbod gaan afnemen over tijd.

Sony doet dit zodat de productielijnen zich kunnen gaan focussen op de PlayStation 5, waar nog steeds enorm veel vraag naar is. Nog altijd is er geen gewone voorraad van de nieuwe console en worden momenteel (vroege) pre-orders uitgeleverd. Het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal veranderen.