Eind vorig jaar wist Ubisoft ons te verrassen met Immortals: Fenyx Rising, en Lennard bekroonde de game in zijn review met een mooi cijfer. Mocht je al helemaal klaar zijn met de game, maar hunker je toch naar meer? Dan is er mogelijk goed nieuws, want de eerste uitbreiding lijkt eind januari te gaan verschijnen.

Dit blijkt uit een listing in de eShop van Nintendo, zo deelt ‘PlayStation Game Size’ op Twitter. De uitbreiding heet ‘A New God’ en heeft zelfs al een releasedatum gekregen: 21 januari. Het Twitter-account volgde dit snel op door ook een afbeelding met een nieuwe set Trophies te delen (pas op voor spoilers).

Zo ziet het er dus naar uit dat A New God inderdaad spoedig zal verschijnen, dit is de eerste uitbreiding in een reeks van drie die beloofd is door Ubisoft. Een officiële aankondiging ontbreekt nog op dit moment, maar dat zal na deze berichten slechts een kwestie van tijd zijn. Wordt ongetwijfeld vervolgd…