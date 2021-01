Psychonauts 2 is inmiddels al enkele keren uitgesteld geweest, maar het lijkt erop dat ons geduld uiteindelijk beloond zal worden. De game had eigenlijk in 2020 moeten uitkomen, maar werd uitgesteld naar 2021. Aangezien we nu het jaar 2021 zijn binnengestapt, kunnen we ons beginnen afvragen wanneer we eindelijk met deze game aan de slag kunnen.

Tim Schafer van ontwikkelaar Double Fine Productions liet weten dat de ontwikkeling van de game momenteel erg goed verloopt. Al de levels zitten momenteel in de game, dus het is nu een kwestie van de puntjes op de i zetten. De studio heeft door de vertragingen ook op een aangename manier kunnen verder werken, zonder te moeten ‘crunchen’.

Een specifieke releasedatum is nog steeds niet bekend, maar we kunnen die dus erg binnenkort verwachten.