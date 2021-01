De laatste PS4-exclusive, Ghost of Tsushima, is ook speelbaar op de PS5 via backwards compatibility, maar een echte PS5-upgrade heeft de game eigenlijk niet gekregen. Dit is wel enigszins jammer, maar als je de game opstart op een PS5-console, kan je wel degelijk een groot verschil opmerken tussen beide consoles: een hogere framerate.

Ghost of Tsushima op de PS5 zal namelijk automatisch detecteren dat je de game op een PS5 speelt en zal hierdoor aan 60 fps draaien, ook al heb je de framerate modus niet aangetikt in je menu. De PS4-versie van de game, aan de andere kant, draait slechts aan 30 fps. Digital Foundry nam alle versies van de game onder de loep en besprak hierbij de vlottere framerate én wat de PS5-hardware zoal kan betekenen voor Ghost of Tsushima.

Je kan de volledige video hieronder bekijken.