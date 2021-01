Call of Duty: Warzone spelers hebben vast gemerkt dat er sinds kort wat wapens zijn die nogal sterk blijken. Het gaat primair om de DMR 14, die extreem over powered is en waarmee je iemand met één of twee schoten neer kunt halen. Maar ook andere wapens blijken sterker te zijn dan de bedoeling is, het gaat dan om de Type 63, Mac 10 en de akimbo Diamatti pistolen.

Hierover wordt veelvuldig online geklaagd en Warzone ontwikkelaar Raven Software heeft de berichten gezien en gehoord. Via Twitter laten ze weten dat er een update uitgebracht zal worden om deze wapens te nerfen, waardoor de balans weer zal moeten terugkeren. Wanneer deze update precies verschijnt is nog niet bekend, maar lang zal het niet duren.

Verder heeft men aangekondigd dat de playlist updates van dinsdag naar donderdag zijn verplaatst en morgen zal de eerste Warzone playlist update van 2021 plaatsvinden. Zo keert Plunder Quads terug en op Rebirth Island zal Mini Royale Duos gespeeld kunnen worden, samen met Resurgence Trios.