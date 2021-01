PlayStation 5-gamers kunnen in mei van dit jaar met de nieuwste game van Arkane Studios aan de gang: Deathloop. Dit is echter niet het enige project waar de populaire ontwikkelaar mee bezig is.

Creative director Harvey Smith heeft in een interview met Vandal laten weten dat Deathloop wordt gemaakt door Arkane Lyon. De ontwikkelaar heeft echter nog een studio, namelijk Arkane Austin. Dit team is bezig met een geheel nieuwe IP. Hier zijn zij aan begonnen na het afronden van Prey.

Gezien die game uit 2017 stamt, is de kans groot dat we snel meer over de nieuwe game te horen zullen krijgen.