We zijn inmiddels bijna twee maanden verder sinds de release van de nieuwe generatie consoles, en met name de PlayStation 5 van Sony en de Xbox Series X zijn niet aan te slepen, met online voorraden die verdwijnen als sneeuw voor de zon.

Toch is het interessant om te kijken waar we staan na die gewenningsperiode en dat vindt Microsoft ook. Het Amerikaanse bedrijf heeft namelijk een enquête de wereld ingestuurd waar ze spelers vragen naar de algehele beleving met de console én de verbeterde Xbox controller.

Vooral op dat laatste punt is Microsoft buitengewoon nieuwsgierig, want de enquête vraagt aan de spelers of zij op de hoogte zijn van de features op de DualSense controller – waarschijnlijk de adaptieve triggers en haptische feedback – en of zij deze features ook missen op de Xbox controller. Dit lijkt aan te sluiten op een eerdere vraag, die stelt of de nieuwe console wel echt “next-gen” aanvoelt.

Dit zou dus kunnen betekenen dat Microsoft naar opties aan het kijken is om soortgelijke zaken in hun controllers te verwerken. Mocht men hiertoe besluiten, dan zou dit ook zeker niet de eerste keer zijn dat een consolefabrikant stiekem afkijkt bij de concullega. Zoals het mooie gezegde gaat: ‘if you can’t beat them…’

Voor de Xbox-eigenaren onder ons: zijn jullie tevreden met de nieuwe Xbox controller en voelt de console ook echt “next-gen” aan? Laat het ons weten in de comments!