Tenchu was in het begin een zeer geliefde reeks, maar de kwaliteit werd helaas steeds minder. Van de serie is inmiddels al jaren niets meer gehoord, maar helemaal dood en begraven kunnen we het niet noemen. Acquire wil namelijk weer een nieuw deel maken.

Als er een nieuwe Tenchu wordt gemaakt, dan zal deze speciaal worden ontwikkeld voor de huidige generatie consoles. De extra kracht zal dan volop benut kunnen worden. Dit klinkt heel mooi, alleen is het volgens president Takuma Endo op het moment erg moeilijk om hier aan te beginnen, zegt hij in gesprek met Famitsu.

Wat precies de reden is waardoor dit nu moeilijk is, is niet duidelijk. Waarschijnlijk heeft het te maken met dat Acquire bezig is met een nieuw indie-label. Het is de bedoeling dat het label eind dit jaar zijn eerste game zal uitgeven, dus dat is wat nu veel tijd opslokt.

Zien jullie een nieuwe Tenchu wel zitten, of?