De wereld van Tamriel is enorm en traditiegetrouw speelt een nieuw deel van The Elder Scrolls serie zich af in één van de negen provincies. In The Elder Scrolls V was dat natuurlijk Skyrim en sindsdien wacht men met smart op elke hint naar deel zes.

Nu heeft ontwikkelaar Bethesda mogelijk een kleine hint gedeeld naar de locatie van het aankomende deel die – net zoals Starfield – nog wel even op zich zal laten wachten. Desondanks plaatste de studio via een bericht op Twitter een afbeelding met daarop een gedeelte van de kaart van Tamriel, dit met de tekst: “Transcribe the past and map the future. Here’s to a Happy New Year!”.

Dit is natuurlijk het moment voor de internet-detectives om alles uit te pluizen en de hints lijken er op te wijzen dat The Elder Scrolls VI zich gaat afspelen in Hammerfell. We zien op de kaart namelijk de provincie Skyrim, en linksonder een kaars met een opvallend vage en wat lege plek. Als we dan de kaart van Tamriel erbij pakken, zien we dat we uitkomen bij Hammerfell.

Toch zullen we zowel de (her)aankondiging van The Elder Scrolls VI nog even moeten afwachten en zelfs dan is het nog onduidelijk of dit nieuwe deel wel naar de PlayStation 5 komt, gezien Microsoft eind vorig jaar Bethesda heeft overgenomen.