In de zomer van 2019 brachten ontwikkelaar Frogwares en uitgever Big Ben Interactive de thriller The Sinking City op de markt. Dit zou echter niet lang duren, want een jaartje later trok laatstgenoemde de game uit de digitale winkelrekken wegens een dispuut tussen Frogwares en hen (Big Ben – die tegen die tijd werd omgedoopt naar Nacon).

Volgens Frogwares was er namelijk sprake van contractbreuk tussen de twee partijen, waardoor alle licenties werden ingetrokken en de game dus ook verdween uit de PlayStation Store en andere digitale winkels. Ondanks de strijd tussen de twee is The Sinking City binnenkort weer verkrijgbaar in de PlayStation Store, volgens een persbericht van uitgever Nacon.

Desondanks heeft men de strijdbijl nog niet begraven en gaat men in de rechtszalen door. Frogwares heeft overigens al eerder problemen gehad met uitgevers, maar toen ging het nog over de Sherlock Holmes games die zij ontwikkeld hebben.

