NIS America is bekend van het uitgeven van de wat meer obscure games uit Japan. Midden april zullen zij Poison Control voor de PlayStation 4 op de markt brengen en een nieuwe video laat wat gameplaybeelden van deze titel zien. Deze video kan je onder dit bericht checken.

Poison Control is een action/shooter waarin het de bedoeling is om de geestenwereld te ontgiften. Verschillende vijanden zullen jouw opdracht moeilijker maken, dus het is zaak om van je af te bijten. Tijdens je avontuur zal je verschillende wapens ontgrendelen en je kan het verhaal beïnvloeden door keuzes te maken in sommige dialogen.