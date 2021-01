Het inmiddels al derde deel in de Hitman franchise staat bijna voor de deur, want de game verschijnt later deze maand in de schappen. Dit deel is ook volledig in VR te spelen en de afgelopen dagen is er steeds meer nieuws over deze game verschenen. Zo ook nu, want we kunnen melden dat IO Interactive de nieuwe Shortcuts feature heeft toegevoegd.

De Shortcuts feature wordt in de korte video hieronder toegelicht. Alle levels in Hitman III zullen over Shortcuts beschikken, maar je zal deze eerst moeten vinden en ontgrendelen. Heb je dit gedaan, dan kan je er direct gebruik van maken. Wanneer je dit level dan opnieuw speelt, zal deze route direct beschikbaar zijn. IO Interactive probeert op deze manier de game meer replaywaarde te geven.

Hitman III verschijnt op 20 januari en hier kan je onze korte special over de game lezen.