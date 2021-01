In 2006 verscheen acteur Sascha Baron Cohen voor het eerst op het witte doek als Borat. Deze journalist uit Kazachstan veroverde al gauw het internet met zijn gekke capriolen en opmerkingen, en met de nieuwe film die recent is uitgebracht is hij weer veelvuldig te zien. Borat probeerde van alles te leren tijdens zijn reizen in Amerika en deze keer brengt hij ook een bezoekje aan Night City in Cyberpunk 2077.

In deze korte maar creatief bedachte fan video verschijnt Borat namelijk meerdere keren in beeld en drijft hij uiteraard weer de spot met alles en iedereen. Het resultaat mag er zeker zijn. De kans dat Borat ooit als NPC in Cyberpunk 2077 verschijnt is klein, maar voorlopig kunnen we tevreden zijn met de onderstaande video.